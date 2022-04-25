Рахим СТЕРЛИНГ: «Лига чемпионов – это всегда нечто особенное»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Реала».

«Речь не только об этом сезоне. Мы знаем по предыдущим сезонам, насколько хорош «Реал» в Лиге чемпионов. Мы должны как следует подготовиться, быть уверенными в том, что мы психологически готовы к этому вызову.

Это особенный турнир, каждый молодой футболист хочет выступать в нем. Я выкладываюсь на все сто в каждой игре. Гимн и атмосфера Лиги чемпионов – это всегда нечто особенное», - сказал Стерлинг.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.