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Пеп ГВАРДИОЛА: «В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем полуфинальном противостоянии с «Реалом»

  • 25.04.2022 16:47
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Пеп ГВАРДИОЛА: «В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Реала».

«Есть история, ее не изменить, но футбол - это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь. Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре.

Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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