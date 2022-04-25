Легендарный испанский хавбек может завершить карьеру в конце сезона

Звездный полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, скорее всего, завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Такое решение 34-летнего испанца обусловлено несколькими факторами.

Во-первых – это потеря места в составе «Монако». За основную команду в нынешнем сезоне он провел всего 5 матчей, последний из которых – еще 16 сентября.

В последнее время Фабрегас играл за дублирующий состав «Монако», и на днях получил травму, из-за которой в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Контракт Фабрегаса с «Монако» истекает в конце нынешнего сезона, новое соглашение клуб предлагать испанцу не планирует. Все эти факторы в сумме и могут стать причиной завершения карьеры Фабрегаса.