А что будет с Луниным? Реал подпишет «нового Касильяса»

«Реал» летом подпишет на правах свободного агента 16-летнего голкипера «Мальорки» Феррана Кетгласа. В Испании его называют «новым Касильясом».
После перехода в «Реал» Кетглас будет выступать за молодежную команду «Сливочных». Однако в долгосрочной перспективе в нем видят замену Тибо Куртуа. Это ставит под сомнение будущее в «Реале» Андрея Лунина.
В нынешнем сезоне на счету Лунина 2 матча за «Реал» в Кубке Испании.
Источник — Marca
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