А что будет с Луниным? Реал подпишет «нового Касильяса»

«Реал» летом подпишет на правах свободного агента 16-летнего голкипера «Мальорки» Феррана Кетгласа. В Испании его называют «новым Касильясом».

После перехода в «Реал» Кетглас будет выступать за молодежную команду «Сливочных». Однако в долгосрочной перспективе в нем видят замену Тибо Куртуа. Это ставит под сомнение будущее в «Реале» Андрея Лунина.

В нынешнем сезоне на счету Лунина 2 матча за «Реал» в Кубке Испании.