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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Украине гибнут невинные люди»

Форвард «Баварии» вновь напомнил о войне в Украине

  • 25.04.2022 13:56
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Украине гибнут невинные люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вчера Роберт Левандовски был удостоен престижной премии Laureus 2022 «За выдающиеся достижения». Комментирует завоевание награды, форвард «Баварии» не забыл и о войне в Украине:

«В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: «Спорт имеет силу изменить мир». Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорта».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

Источник — Instagram

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