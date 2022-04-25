Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Украине гибнут невинные люди»

Вчера Роберт Левандовски был удостоен престижной премии Laureus 2022 «За выдающиеся достижения». Комментирует завоевание награды, форвард «Баварии» не забыл и о войне в Украине:

«В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: «Спорт имеет силу изменить мир». Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорта».