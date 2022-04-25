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Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк и Калинина теряют позиции, подъем Цуренко

В первой 10-ке практически без изменений

  • 25.04.2022 11:05
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Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк и Калинина теряют позиции, подъем Цуренко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В обновленном рейтинге WTA первой ракеткой мира остается Ига Свёнтек. На второе место вышла Паула Бадоса, которая сместила Барбору Крейчикову. Больше изменений в первой 10-ке нет. 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла несколько позиций в обновленном рейтинге WTA. За прошлую неделю Элина опустилась на 29-е место (-4 позиции). 

Также свои позиции потеряли Ангелина Калинина (-1) и Марта Костюк (-8). Леся Цуренко совершила подъем на 11 позиций и в данный момент занимает 124-ю строчку.

Источник — Sport.ua

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