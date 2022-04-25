Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк и Калинина теряют позиции, подъем Цуренко

В обновленном рейтинге WTA первой ракеткой мира остается Ига Свёнтек. На второе место вышла Паула Бадоса, которая сместила Барбору Крейчикову. Больше изменений в первой 10-ке нет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла несколько позиций в обновленном рейтинге WTA. За прошлую неделю Элина опустилась на 29-е место (-4 позиции).

Также свои позиции потеряли Ангелина Калинина (-1) и Марта Костюк (-8). Леся Цуренко совершила подъем на 11 позиций и в данный момент занимает 124-ю строчку.