Барселона впервые в истории проиграла три домашних матча подряд

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

Каталонцы впервые в истории проиграли дома три раза подряд по ходу одного сезона.

До этого «Барселона» потерпела поражения на своем поле от «Кадиса» в чемпионате (0:1) и от «Айнтрахта» в Лиге Европы (2:3).

Была у клуба 3-матчевая серия из домашних поражений, которая растянулась на два сезона – на конец сезона-1997/98 и начало сезона-1998/99.