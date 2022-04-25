Барселона впервые в истории проиграла три домашних матча подряд

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.
Каталонцы впервые в истории проиграли дома три раза подряд по ходу одного сезона.
До этого «Барселона» потерпела поражения на своем поле от «Кадиса» в чемпионате (0:1) и от «Айнтрахта» в Лиге Европы (2:3).
Была у клуба 3-матчевая серия из домашних поражений, которая растянулась на два сезона – на конец сезона-1997/98 и начало сезона-1998/99.
Источник — Gracenote Live
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