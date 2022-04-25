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Барселона впервые в истории проиграла три домашних матча подряд

Каталонцы проваливают концовку сезона

  • 25.04.2022 07:18
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Барселона впервые в истории проиграла три домашних матча подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

Каталонцы впервые в истории проиграли дома три раза подряд по ходу одного сезона.

До этого «Барселона» потерпела поражения на своем поле от «Кадиса» в чемпионате (0:1) и от «Айнтрахта» в Лиге Европы (2:3).

Была у клуба 3-матчевая серия из домашних поражений, которая растянулась на два сезона – на конец сезона-1997/98 и начало сезона-1998/99.

Источник — Gracenote Live

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