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ХАВИ: «Мы усложнили себе жизнь в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов»

Наставник «Барселоны» – о поражении от «Райо Вальекано»

  • 25.04.2022 04:40
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ХАВИ: «Мы усложнили себе жизнь в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры.

«Мы заслуживали гораздо большего, но у нас не было лидера. Испытываю очень похожие ощущения, как после «Кадиса». Мы находимся в сложной ситуации. Да, мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но мы усложнили себе жизнь.

Нам нужно лучше входить в игру. Этот матч – упущенная возможность. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, несмотря ни на что», - сказал Хави.

Источник — Marca

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