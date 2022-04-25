ХАВИ: «Мы усложнили себе жизнь в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры.

«Мы заслуживали гораздо большего, но у нас не было лидера. Испытываю очень похожие ощущения, как после «Кадиса». Мы находимся в сложной ситуации. Да, мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но мы усложнили себе жизнь.

Нам нужно лучше входить в игру. Этот матч – упущенная возможность. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, несмотря ни на что», - сказал Хави.