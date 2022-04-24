Макрон или Ле Пен? Стало известно, кто победил на выборах во Франции

Политик Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58,5% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла Ifop.

За соперницу президента, лидера Народного фронта Марин Ле Пен отдало голоса 41,5% французских избирателей.

Таким образом, разрыв между кандидатами стал несколько меньше, чем в 2017 году, когда за Макрона отдало голоса 66,1% избирателей, а за Ле Пен – 33,9%.

С победой Макрона уже поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Макрон был фаворитом, однако Ле Пен сумела создать хорошую базу для участия в парламентских выборах, которые пройдут летом.