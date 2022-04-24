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Макрон или Ле Пен? Стало известно, кто победил на выборах во Франции

Второй тур выборов президента Франции прошел 24 апреля

  • 24.04.2022 22:50
  • 1918 просмотров
  • 1 комментарий
Макрон или Ле Пен? Стало известно, кто победил на выборах во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Политик Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58,5% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла Ifop.

За соперницу президента, лидера Народного фронта Марин Ле Пен отдало голоса 41,5% французских избирателей.

Таким образом, разрыв между кандидатами стал несколько меньше, чем в 2017 году, когда за Макрона отдало голоса 66,1% избирателей, а за Ле Пен – 33,9%.

С победой Макрона уже поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Макрон был фаворитом, однако Ле Пен сумела создать хорошую базу для участия в парламентских выборах, которые пройдут летом.

Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 24.04.2022 23:19
    +1
    Добре що не підху.ловська Маріна. Хоча, там однака дяка.
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