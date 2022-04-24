Ливерпуль установил чумовой рекорд АПЛ в матче с Эвертоном

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» матче 34-го тура АПЛ в рамках Мерсисайдского дерби.
«Красные» владели мячом 85% процентов игрового времени – это рекордный показатель для элитного английского первенства.
Тем не менее, «Эвертон» сумел девять раз пробить по воротам соперников, но попасть в створ удалось всего однажды.
Источник — Sport Bible
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