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Ливерпуль установил чумовой рекорд АПЛ в матче с Эвертоном

Команда Юргена Клоппа владела мячом 85% игрового времени

  • 24.04.2022 20:50
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Ливерпуль установил чумовой рекорд АПЛ в матче с Эвертоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» матче 34-го тура АПЛ в рамках Мерсисайдского дерби.
 
«Красные» владели мячом 85% процентов игрового времени – это рекордный показатель для элитного английского первенства.
 
Тем не менее, «Эвертон» сумел девять раз пробить по воротам соперников, но попасть в створ удалось всего однажды.

Источник — Sport Bible

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