ЛЕОНЕНКО – Козловскому: «Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь»

Экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко пригрозил президенту «Руха». Ранее Григорий Козловский назвал Леоненко ган*****, потому что бывший эксперт не осудил российских спортсменов, которые молчат о войне.



«Гриша, я на тебя не обижен. Меня невозможно обидеть. Приглашаю тебя – поехали в Ирпень сыграем в футбол. Реально. За мою команду сыграешь, если ты смелый. Давай, Гриша, приезжай. Ты меня оскорбил, но я на тебя не обиделся. Потом разберемся. Сыграешь за мою команду, я провожу матчи в Ирпене. В Василькове еще будем проводить, скорее всего.



Ребята, смотрите там, аккуратнее, потому что у меня очень много друзей-военных. Как-то так. Я просто об этом не говорю. Микола (Николай Васильков – прим.) – свидетель, что там было на Оболони, сколько играло людей из СБУ и ВСУ. Там больше было охраны, чем футболистов. Просто нам не разрешали, мы еще несколько дней ждали.



А то, что вы вкидываете... Вы делайте что-то. Надо людей радовать. Я на вас не обижен, но лучше так не делай. Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Реально. Я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Но я же не хвастаюсь, что у меня много друзей. А так, я нормально к тебе отношусь. Приезжай, поиграем в футбол. В моей команде все играют. Даже Миколу заставлю. Надо делать праздник», – сказал Леоненко.