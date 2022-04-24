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ЛЕОНЕНКО – Козловскому: «Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь»

Бывший эксперт остался очень недоволен словами президента «Руха»

  • 24.04.2022 20:24
  • 8792 просмотра
  • 9 комментариев
ЛЕОНЕНКО – Козловскому: «Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко пригрозил президенту «Руха». Ранее Григорий Козловский назвал Леоненко ган*****, потому что бывший эксперт не осудил российских спортсменов, которые молчат о войне.
 
«Гриша, я на тебя не обижен. Меня невозможно обидеть. Приглашаю тебя – поехали в Ирпень сыграем в футбол. Реально. За мою команду сыграешь, если ты смелый. Давай, Гриша, приезжай. Ты меня оскорбил, но я на тебя не обиделся. Потом разберемся. Сыграешь за мою команду, я провожу матчи в Ирпене. В Василькове еще будем проводить, скорее всего.
 
Ребята, смотрите там, аккуратнее, потому что у меня очень много друзей-военных. Как-то так. Я просто об этом не говорю. Микола (Николай Васильков – прим.) – свидетель, что там было на Оболони, сколько играло людей из СБУ и ВСУ. Там больше было охраны, чем футболистов. Просто нам не разрешали, мы еще несколько дней ждали.
 
А то, что вы вкидываете... Вы делайте что-то. Надо людей радовать. Я на вас не обижен, но лучше так не делай. Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Реально. Я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Но я же не хвастаюсь, что у меня много друзей. А так, я нормально к тебе отношусь. Приезжай, поиграем в футбол. В моей команде все играют. Даже Миколу заставлю. Надо делать праздник», – сказал Леоненко.

Источник — Do Best!

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Mishka_Tayson, 24.04.2022 20:50
    +5
    Шо воно лепече, оте недолуге?
    Ссылка
    online
    Remark, 24.04.2022 20:53
    +4
    Иди такой смелый поговори с русскими войсками в Мариуполе или в Херсоне!
    Ссылка
    online
    Энди Мир, 24.04.2022 20:35
    +4
    Це свідома дискредитація наших війскових у воєнний час. Він публічно називає їх найманцями які готові порушувати закон. 
    Ссылка
    online
    Remark, 24.04.2022 20:52
    +3
    Криминальный авторитет по кличке КОТ 
    Ссылка
    online
    Октавий Фландрийский, 24.04.2022 20:58
    +1
    И снова выяснение отношений через видеокартинку. А встретится один на один, слабо?
    Ссылка
    online
    Remark, 24.04.2022 20:51
    +1
    Витя, ты и так жизнью обижен, больше уже некуда!
    Ссылка
    online
    nomah2, 24.04.2022 20:41
    +1
    Энди Мир, 24.04.2022 20:35
    Це свідома дискредитація наших війскових у воєнний час. Він публічно називає їх найманцями які готові порушувати закон. 
    Что ты такое несешь?
    Ссылка
    online
    Энди Мир, 24.04.2022 20:51
    0
    nomah2, 24.04.2022 20:41
    Что ты такое несешь?
    Орк, я тєбя нє панімать. Іди краще у сусіда труси кради, а не пишеш тут на незрозумілому свинособачому узкаму язикє.
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 24.04.2022 21:06
    -3
    Энди Мир, 24.04.2022 20:51
    Орк, я тєбя нє панімать. Іди краще у сусіда труси кради, а не пишеш тут на незрозумілому свинособачому узкаму язикє.
    що ти там не розумієшь якщо в тебе нікнейм на рузькому ?
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