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Комментатор BBC: «Решение Уимблдона – это нормально»

Эндрю Касл считает, что неправильно – то, что происходит в Украине

  • 24.04.2022 19:54
  • 402 просмотра
  • 1 комментарий
Комментатор BBC: «Решение Уимблдона – это нормально»
© LBC. Эндрю Касл

Экс-теннисист и ведущий комментатор BBC Эндрю Касл прокомментировал санкции организаторов Уимблдона против российских и белорусских игроков.
 
«Российские и белорусские игроки подвергаются дискриминации, и я скажу вам, что это нормально. Я так говорю, потому что я вижу сцены, которые разворачиваются в Мариуполе, Мелитополе и Одессе. Люди умирают — в Мариуполе сейчас умирают от голода. Выкапываются братские могилы.
 
Что нам нужно, так это понять, что это не остановится, если мы все не объединимся в творчестве, спорте, промышленности, бизнесе, армии… во всем. Происходящее несоизмеримо со всем, что мы видели — вероятно, в нашей жизни — и пусть мы никогда не увидим этого снова.
 
Да, я знаю, что здесь нет вины Медведева, Рублёва, Соболенко, Азаренко или Павлюченковой и они хорошие люди, но разве нам не нужно вводить санкции против российского народа? Мы все затронуты этим, так почему они не должны быть затронуты действиями своего правительства? Почему украинцы должны умирать с голода, оставаться сиротами и подвергаться насилию?
 
Вы говорите, что это несправедливо, руководство ATP и WTA говорит, что это несправедливо и это дискриминация, что это неправильно. Я вам отвечу, что несправедливо и неправильно – то, что происходит в Украине», – заявил Касл.

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    pricolist, 24.04.2022 20:13
    +2
    Та що ти розумієш, "спорт же внє політіеі", правильно wta i atp? Звозіть керівництво цих федерацій в Маріуполь і ще раз потім запитайте чи потрібно відсторонювати рашкинців і їх цуциків з білорусі
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