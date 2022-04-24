ФОТО. Фран Соль отпраздновал победу на фоне украинского флага

Испанский нападающий «Эйбара» Фран Соль стал одним из героев встречи против «Малаги».
30-летний форвард, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», оформил дубль и принес своей команде победу (3:1).
После встречи Соль сфотографировался на фоне украинского флага с надписью «Герої не помирають», поддержав украинцев, которые страдают от военного вторжения российской армии.
Источник — Instagram
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