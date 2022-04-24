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ФОТО. Фран Соль отпраздновал победу на фоне украинского флага

Игрок «Эйбара» поддержал страну, в которой играл раньше

  • 24.04.2022 18:30
  • 664 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Фран Соль отпраздновал победу на фоне украинского флага
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Испанский нападающий «Эйбара» Фран Соль стал одним из героев встречи против «Малаги». 
 
30-летний форвард, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», оформил дубль и принес своей команде победу (3:1).
 
После встречи Соль сфотографировался на фоне украинского флага с надписью «Герої не помирають», поддержав украинцев, которые страдают от военного вторжения российской армии.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Andrey_1992, 24.04.2022 18:43
    +1
    респект!
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