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ДЕ ДЗЕРБИ: «Cразу согласился отпустить своих игроков в сборную Украины»

Наставник «Шахтера» – о предстоящем сборе национальной команды

  • 24.04.2022 15:04
  • 201 просмотр
  • 3 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Cразу согласился отпустить своих игроков в сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий касательно того, как отреагировал на необходимость отпустить украинских сборников в расположение национальной команды.

«Мы сразу согласились отправить наших футболистов и можно сказать, что здесь мы тренируем сборников, чтобы они были уже готовы, когда приедут в расположение главной команды.

Я общался со Степаненко и Матвиенко и сказал, что очень хочу поехать на стадион и смотреть матчи квалификации на чемпионат мира с их участием», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 24.04.2022 15:28
    +1
    В хто справжні збірники в цій команді, крім Матвієнко?
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    online
    Skillz, 24.04.2022 15:16
    +1
    Яких гравцІВ?!? У вас помилка в тексті, виправте - "Відразу погодився відпустити свого гравця, Калюню Матвієнку, в збірну"
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    online
    Face Control, 24.04.2022 15:23
    -3
    За это отдельный респект.
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