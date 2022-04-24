ДЕ ДЗЕРБИ: «Cразу согласился отпустить своих игроков в сборную Украины»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий касательно того, как отреагировал на необходимость отпустить украинских сборников в расположение национальной команды.

«Мы сразу согласились отправить наших футболистов и можно сказать, что здесь мы тренируем сборников, чтобы они были уже готовы, когда приедут в расположение главной команды.

Я общался со Степаненко и Матвиенко и сказал, что очень хочу поехать на стадион и смотреть матчи квалификации на чемпионат мира с их участием», - сказал Де Дзерби.