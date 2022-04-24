Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ожидал, что россия нападет на Украину»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, как его застала российско-украинская война.

«Я был удивлен, но ожидал, что в какой-то момент это случится. Мы как раз вернулись из собрания в Турцию, мы очень хорошо подготовились. Еще вчера у нас была тренировка, а 24 февраля прогремели взрывы. Мы поначалу подумали, что это гром, гроза.

Утром мне сообщили, что подвергся обстрелу аэропорт. УАФ решила перенести возобновление чемпионата на месяц. Я понял, что нужно ехать и организовывать выезд футболистов «Динамо».

Игроки были в отчаянии, они не могли покинуть страну. Тогда я через президента и УАФ попросил отпустить игроков, потому что они не могли играть в футбол в Украине. Их присутствие на футбольном поле в товарищеских благотворительных матчах имеет большее значение для имиджа клуба, чем сиденье на базе. Также таким образом футболисты подготовятся к стыковым матчам сборной Украины в отборе ЧМ-2022», - сказал Луческу.