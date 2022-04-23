Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Андрей БОРЯЧУК: «Отец сейчас служит в ВСУ. Переживаю за семью»

Игрок сейчас тренируется в составе «Шахтера»

  • 23.04.2022 23:11
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Андрей БОРЯЧУК: «Отец сейчас служит в ВСУ. Переживаю за семью»
© shakhtar.com

Форвард Андрей Борячук сейчас находится в расположении «Шахтера», который работает и проводит благотворительные матчи в Турции.

Игрок рассказал о том, что его отец защищает Украину в рядах вооруженных сил.

– Как война изменила твою жизнь и жизнь твоей семьи?
– Очень сильно изменилась жизнь, конечно. Сложное время, всем в Украине тяжело, и на моей семье это тоже сказалось. Мой отец сейчас в Вооруженных силах Украины. Переживаю за маму, которая осталась дома одна. Хорошо, что брат и его девушка помогают ей. Переживаю также о своих бабушках, дедушках, которые тоже остались там.

– Как относишься к идее «Шахтера» проводить благотворительные матчи?
– Считаю, это очень правильно и хорошо. Таким образом мы помогаем тем, чем можем. Матчи нужны не столько для нас, сколько важны, чтобы можно было собрать средства для украинской армии и мирных жителей. Конечно, мы хотим показать еще и хорошую игру, чтобы люди хоть немного отвлеклись от происходящего, так сказать, поменяли «картинку» и насладились футболом. Потому что сейчас в Украине футбола, к сожалению, нет.

– Как у вас сейчас построен тренировочный процесс? Как работается под руководством Роберто Де Дзерби?
– В данный момент мы проводим по одной тренировке в день. Готовимся к следующей игре, которая состоится 25 апреля с «Антальяспором». Я уже занимаюсь с командой неделю, мне очень нравится. Де Дзерби обо всем говорит открыто, призывает нас не бояться, а играть в футбол, получая удовольствие от него. Конечно, не стоит забывать, что мы должны всегда стремиться к победе и демонстрировать качественный футбол. А в целом мне нравятся его стиль игры, тактические идеи, то, как он взаимодействует с командой и проводит тренировки.

– Как считаешь, каким образом война скажется на чемпионате Украины?
– Надеюсь, чемпионат не исчезнет, а даже наоборот – вся наша страна после войны расцветет еще больше. Отстроим тот же Мариуполь, который будет еще красивее, в котором будет не только футбол, а и много других мест, где дети и горожане смогут отдыхать и наслаждаться жизнью.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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