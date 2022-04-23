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Стали известны финалистки турнира в Штутгарте

Ига Свёнтек и Арина Соболенко сразятся за титул

  • 23.04.2022 21:44
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Стали известны финалистки турнира в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи 1/2 финала в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
 
Полька Ига Свёнтек продолжила выигрышную серию до 22 матчей подряд, одержав непростую победу над Людмилой Самсоновой.
 
Второй год подряд в финале сыграет Арина Соболенко, она одолела Паулу Бадосу. Несмотря на поражение, испанка в новой редакции рейтинга дебютирует в статусе второй ракетки мира.

Штутгарт. 1/2 финала

 Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова – 6:7(4), 6:4, 7:5
Арина Соболенко [3] –  Паула Бадоса [2] – 7:6(5), 6:4

Источник — Sport.ua

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