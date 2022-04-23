Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ЦЫГАНЫК: «Шахтер и Динамо готовы продать всех, кто может принести деньги»

Единственный способ выжить в текущих условиях

  • 23.04.2022 20:23
  • 1655 просмотров
  • 11 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Шахтер и Динамо готовы продать всех, кто может принести деньги»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что украинским клубам нужно продавать всех игроков, которые могут принести деньги и помочь выжить в нынешних условиях.

«Шахтер» пытается продать всех игроков, за кого можно получить деньги. Это же делает «Динамо» и другие. Им нужно наполниться деньгами, чтобы провести новый сезон. Другого пути нет».

«Есть возможность продать и заработать - продавайте. У нас достаточно молодых игроков, есть команды U-19. Украинских игроков хватит».

«Так можно остаться на плаву, даже если чемпионат в ближайшие месяцы не начнется», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    grifon., 23.04.2022 21:18
    +7
    що акакій ти перефорбувався вже?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 23.04.2022 21:22
    +6
    grifon., 23.04.2022 21:18
    що акакій ти перефорбувався вже?
    Акакашка в прыжке переобулась. Даже расиянского урода с аватарки убрал. Типо патриот теперь
    Ссылка
    Ретро Футбол, 23.04.2022 20:30
    +5
    Динамо Киев сохранило весь состав, за исключением Де Пены. Вербич и Кендзера в аренде и их возвращение в команду никто не исключает
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 23.04.2022 20:25
    +5
    Это же делает «Динамо» и другие.(C)
    шо оно мелит , и кого там уже продало Динамо ?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 23.04.2022 21:09
    +3
    AK.228, 23.04.2022 20:39
    Динамо нікого не продасть , бо покупців і попиту нема
    Посмотрим как вы, донецкие, будете продавать разных Плющей, Удодов и Рахицких, из которых теперь состоит ваша команда, после массового побега зоопарка
    Ссылка
    Leonkoz, 23.04.2022 20:27
    +3
    Шо воно меле - пустозвін!
    Ссылка
    online
    AK.228, 23.04.2022 21:34
    -2
    Несамовитий "минусер" шпрот-скабєєва
    Ссылка
    online
    AK.228, 23.04.2022 21:17
    -9
    Ретро Футбол, 23.04.2022 21:09
    Посмотрим как вы, донецкие, будете продавать разных Плющей, Удодов и Рахицких, из которых теперь состоит ваша команда, после массового побега зоопарка
    Сподіваюсь , що ти - динамівська скабєєва цього не побачиш
    Ссылка
    online
    AK.228, 23.04.2022 21:25
    -11
    Ретро Футбол, 23.04.2022 21:22
    Акакашка в прыжке переобулась. Даже расиянского урода с аватарки убрал. Типо патриот теперь
    Сестра путіна, розкажи - ти навіщо пишеш свою муть з трьох-чотирьох аккаунтів!? Ти бля хвора ебанашка!?
    Ссылка
    online
    AK.228, 23.04.2022 21:19
    -11
    Ретро Футбол, 23.04.2022 21:09
    Посмотрим как вы, донецкие, будете продавать разных Плющей, Удодов и Рахицких, из которых теперь состоит ваша команда, после массового побега зоопарка
    Тим паче, йобанна хвойда, удоди- плющі не грають в сбірній на відміну від забарних-шапаренок з циганковими
    Ссылка
    online
    AK.228, 23.04.2022 20:39
    -11
    Динамо нікого не продасть , бо покупців і попиту нема
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности