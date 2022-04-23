ЦЫГАНЫК: «Шахтер и Динамо готовы продать всех, кто может принести деньги»

Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что украинским клубам нужно продавать всех игроков, которые могут принести деньги и помочь выжить в нынешних условиях.

«Шахтер» пытается продать всех игроков, за кого можно получить деньги. Это же делает «Динамо» и другие. Им нужно наполниться деньгами, чтобы провести новый сезон. Другого пути нет».

«Есть возможность продать и заработать - продавайте. У нас достаточно молодых игроков, есть команды U-19. Украинских игроков хватит».

«Так можно остаться на плаву, даже если чемпионат в ближайшие месяцы не начнется», - сказал Цыганык.