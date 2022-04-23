25-летний украинский футболист Александр Зинченко сделал третий ассист в сезоне.

Зинченко отдал голевую передачу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда». На 4 минуте он помог отличиться Габриэлю Жезусу.

Также для Александра этот ассист стал юбилейным. Всего украинец сделал 10 голевых передач в футболке манкунианцев.