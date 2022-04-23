Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Зинченко сделал третий ассист в сезоне

Украинец отличился результативным действием в матче с «Уотфордом»

  • 23.04.2022 17:40
  • 1327 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко сделал третий ассист в сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25-летний украинский футболист Александр Зинченко сделал третий ассист в сезоне.

Зинченко отдал голевую передачу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда». На 4 минуте он помог отличиться Габриэлю Жезусу.

Также для Александра этот ассист стал юбилейным. Всего украинец сделал 10 голевых передач в футболке манкунианцев.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Oleh Stepanovich, 23.04.2022 17:51
    +2
    Молодець🇺🇦
    Ссылка
    online
    Hg, 23.04.2022 18:38
    0
    Хоть с аутсайдерами наиграется.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности