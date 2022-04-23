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Денис ОЛЕЙНИК: «Русские очень сильно зомбированы»

Кремлевская пропаганда – зрелище не для слабонервных

  • 23.04.2022 15:48
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Денис ОЛЕЙНИК: «Русские очень сильно зомбированы»
© ФК СИК. Денис Олейник

Форвард финского клуба СИК Денис Олейник высказался о силе российской пропаганды, а также рассказал, как в Финляндии поддерживают Украину в войне с оккупантами.

«Они очень сильно зомбированы, у них телевидение - пропаганда. Я видел, что показывают по их телеканалам. Когда я на это смотрел, меня просто брала злость, не могу этого видеть. Я очень сильно зарубился в инстаграме с Сергеем Пучковым. Это футболист, который играл у Павла Яковенко, был в Динамо-2.

В начале войны я выставлял посты по поводу агрессии россии. И он начал мне писать: «Что, договорились?». Это человек, который семь лет у нас играл, зарабатывал деньги и защищал цвета национальной сборной Украины, играл за юношеские сборные. Если он мне такое пишет, о чем можно говорить вообще. Так это еще человек, который знает. А представьте людей, которые не знают, а просто сидят в телевизоре, смотрят и в это все верят.

В Финляндии очень сильно поддерживают нашу страну. Все восхищаются нашим Президентом, нашей армией, нашим смелым народом. Здесь очень сильно помогают, переживают за нашу страну и понимают, что мы защищаем свободу, нашу территорию, хотим быть независимыми и свободными. Нас очень уважают, молятся и переживают, чтобы все поскорее закончилось в нашу пользу. Сто процентов, что так и будет, это только дело времени», - сказал Олейник.

Источник — Футбол 1/2/3

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