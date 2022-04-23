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Отбор Евро-2022. Сборная Украины U-17 проиграла во втором матче

Теперь нужно будет обыгрывать Италию

  • 23.04.2022 15:10
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Отбор Евро-2022. Сборная Украины U-17 проиграла во втором матче
© УАФ

Продолжается финальный этап отбора на Евро-2022 среди сборных U-17.
 
Во втором матче команда Олег Кузнецова проиграла сверстникам из Польши. 
 
В первом туре украинцы переиграли Косово, поляки уступили итальянцам.
 
По итогам мини-турнира лидер группы попадает на Евро, а 2-я команда имеет шансы пробиться в финальную часть по дополнительным показателям.
 
Евро-2022 пройдет в Израиле с 16 мая по 1 июня.
 
Элитный раунд отбора Евро-2022 U-17

Украина U-17 – Польша U-17 – 2:3
Голы: Гусев (61), Дзень (88) — Ткач (36), Смиглевский (45+1), Славинский (58).

Украина (U-17): Кравец, Гусев, Сизонюк, Балаба, Огарков (Билоконь, 46), Василец, Янович (к) (Деркач, 46), Маткевич (Микитюк, 64), Кремчанин, Янчишин, Фирман (День, 46).

Источник — Sport.ua

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