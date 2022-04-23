Игорь ХАРАТИН: «россияне – чистые орки. Это не люди»

Украинский полузащитник «Легии» Игорь Харатин поделился своим мнением о российском населении:
«Орки, чистые орки. Это не люди. Это делается, а потом говорят, что это фейки или что это наши делают. До этого никто не делал, а теперь, когда они пришли, мы стали убивать своих.
Понимаешь, какую аудиторию это работает. Видишь, что на многих работает. Потому орки, чистые орки».
Источник — Sportarena
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