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Игорь ХАРАТИН: «россияне – чистые орки. Это не люди»

Хавбек «Легии» – о стране-агрессоре

  • 23.04.2022 14:56
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Игорь ХАРАТИН: «россияне – чистые орки. Это не люди»
© УАФ. Игорь Харатин

Украинский полузащитник «Легии» Игорь Харатин поделился своим мнением о российском населении:

«Орки, чистые орки. Это не люди. Это делается, а потом говорят, что это фейки или что это наши делают. До этого никто не делал, а теперь, когда они пришли, мы стали убивать своих.

Понимаешь, какую аудиторию это работает. Видишь, что на многих работает. Потому орки, чистые орки».

Источник — Sportarena

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