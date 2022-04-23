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ВИДЕО. Антонио Конте высмеял Манчестер Юнайтед

Текущее положение МЮ заставило посмеяться наставника «Тоттенхэма»

  • 23.04.2022 14:11
  • 1231 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Антонио Конте высмеял Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Эрик Тен Хаг, возглавляющий ныне амстердамский «Аякс», станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».
 
52-летний нидерландский специалист приступит к работе с английской командой со следующего сезона, сменив временного наставника манкунианцев Ральфа Рангника.
 
Контракт нового тренера с МЮ будет рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.
 
Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 33 матчах. И это после серии громких трансферов прошлым летом. Именно текущее положение МЮ и несоответствие занимаемого места составу заставило посмеяться Антонио Конте. 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oleksandr Kelym, 23.04.2022 14:45
    0
    Який ідіот призначив Рангніка тренером МЮ ?
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