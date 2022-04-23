ВИДЕО. Антонио Конте высмеял Манчестер Юнайтед

Эрик Тен Хаг, возглавляющий ныне амстердамский «Аякс», станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».



52-летний нидерландский специалист приступит к работе с английской командой со следующего сезона, сменив временного наставника манкунианцев Ральфа Рангника.



Контракт нового тренера с МЮ будет рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 33 матчах. И это после серии громких трансферов прошлым летом. Именно текущее положение МЮ и несоответствие занимаемого места составу заставило посмеяться Антонио Конте.