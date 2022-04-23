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Приходько будет сражаться за титул на соревнованиях ITF в Турции

Олег сыграет второй финал в сезоне

  • 23.04.2022 13:59
  • 156 просмотров
  • 1 комментарий
Приходько будет сражаться за титул на соревнованиях ITF в Турции
© ФТУ. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько пробился в финал 15-тысячника ITF в Турции.
 
В полуфинале украинец одолел Лоренцо Клаверье из Венесуэлы.
 
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Лоренцо Клаверье (Венесуэла) – 6:3, 6:3
 
Соперник Приходько определится в матче между лидером посева Драгосом Николае Мадарасом из Швеции и четвертым сеяным швейцарцем Дамьеном Венгером.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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    Spectra, 23.04.2022 14:46
    0
    Фу, предатель
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