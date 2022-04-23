Приходько будет сражаться за титул на соревнованиях ITF в Турции

Украинский теннисист Олег Приходько пробился в финал 15-тысячника ITF в Турции.
В полуфинале украинец одолел Лоренцо Клаверье из Венесуэлы.
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Лоренцо Клаверье (Венесуэла) – 6:3, 6:3
Соперник Приходько определится в матче между лидером посева Драгосом Николае Мадарасом из Швеции и четвертым сеяным швейцарцем Дамьеном Венгером.
Источник — Sport.ua
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