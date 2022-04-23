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Андрей ПАВЕЛКО: «Разговор с Суркисом был очень конструктивным»

Президент УАФ сумел решить все разногласия

  • 23.04.2022 12:53
  • 644 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Разговор с Суркисом был очень конструктивным»
© УАФ. Андрей Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о разговоре с президентом УАФ Игорем Суркисом, во время которого были решены все разногласия по поводу участия игроков «Динамо» в тренировочном сборе национальной команды:

«Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.

Он был очень конструктивным, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом».

Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Нестеренко, 23.04.2022 13:36
    +2
    Пля, та пусть этот Сурок заберет своих сцикунов хоть в Гондурас... нафига сейчас Киеву эта совковая команда молодости нашей?
    Ссылка
    online
    Crimea, 23.04.2022 13:31
    +2
    Можна так зробити, щоб ім'я Суркіса ми більше не чули!? Щоб ця гнида зникла назавжди з київського простору?
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    online
    Ретро Футбол, 23.04.2022 14:06
    0
    ALKOSruLKA, 23.04.2022 13:53
    ...так наїхав на сурка, що той послав брата останні годинники вивезти з України
    Павелка по морде от сурка старшего получил, так до сих пор душевная травма не заживает
    Ссылка
    ALKOSruLKA, 23.04.2022 13:53
    0
    ...так наїхав на сурка, що той послав брата останні годинники вивезти з України
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 23.04.2022 13:28
    -1
    Павелка типо порешала
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 23.04.2022 13:42
    -2
    Игорь Нестеренко, 23.04.2022 13:36
    Пля, та пусть этот Сурок заберет своих сцикунов хоть в Гондурас... нафига сейчас Киеву эта совковая команда молодости нашей?
    Донецкие активизировались при слове суркис. Я тебе скажу так, в Киев газ не нужна ржавая помойка из Донецька, под руководством ахмєтава
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