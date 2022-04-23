Андрей ПАВЕЛКО: «Разговор с Суркисом был очень конструктивным»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о разговоре с президентом УАФ Игорем Суркисом, во время которого были решены все разногласия по поводу участия игроков «Динамо» в тренировочном сборе национальной команды:

«Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.

Он был очень конструктивным, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом».