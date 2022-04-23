Глава WTA: «Уимблдону стоит ждать сильной реакции с нашей стороны»

Глава WTA Стив Саймон негативно отреагировал на решение Уимблдона и британской теннисной ассоциации запретить теннисистам из рф и беларуси участвовать на турнирах в Великобритании.



Саймон анонсировал, что в ближайшем будущем состоится собрание Правления и Совета WTA, по итогам которого Всеанглийскому клубу (AELTC) и британской ассоциации тенниса (LTA) стоит ждать «решительного ответа».



«Решение Уимблдона противоречит правилам турниров Большого Шлема, а также нашему с ними соглашению. Решение LTA, которая проводит турниры под эгидой WTA, является нарушением устава и правил WTA касательно участия теннисисток.



У нас есть возможность отреагировать на оба этих случая. Были прецеденты, когда в подобных ситуациях были наложены штрафы и турнирные санкции. Мы будем оценивать степень нашей реакции. Я думаю, что вы увидите сильную реакцию с нашей стороны, но какая именно она будет и как далеко зайдёт, ещё нужно определить», – сказал Саймон.

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