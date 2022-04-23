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Глава WTA: «Уимблдону стоит ждать сильной реакции с нашей стороны»

Стив Саймон критикует британцев

  • 23.04.2022 12:36
  • 1128 просмотров
  • 4 комментария
Глава WTA: «Уимблдону стоит ждать сильной реакции с нашей стороны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Саймон

Глава WTA Стив Саймон негативно отреагировал на решение Уимблдона и британской теннисной ассоциации запретить теннисистам из рф и беларуси участвовать на турнирах в Великобритании.
 
Саймон анонсировал, что в ближайшем будущем состоится собрание Правления и Совета WTA, по итогам которого Всеанглийскому клубу (AELTC) и британской ассоциации тенниса (LTA) стоит ждать «решительного ответа».
 
«Решение Уимблдона противоречит правилам турниров Большого Шлема, а также нашему с ними соглашению. Решение LTA, которая проводит турниры под эгидой WTA, является нарушением устава и правил WTA касательно участия теннисисток.
 
У нас есть возможность отреагировать на оба этих случая. Были прецеденты, когда в подобных ситуациях были наложены штрафы и турнирные санкции. Мы будем оценивать степень нашей реакции. Я думаю, что вы увидите сильную реакцию с нашей стороны, но какая именно она будет и как далеко зайдёт, ещё нужно определить», – сказал Саймон.

Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VVO, 23.04.2022 13:07
    +2
    Як виникла скандальна ситуація з китайською тенісисткою, то
    WTA: Жодних турнірів в Китаї.
    А тут вони "спорт поза політикою"? 
    Які ж вони все-таки дволикі!
    Ссылка
    Александр Ад, 23.04.2022 12:59
    +2
    в Маріуполь його треба відправити
    Ссылка
    online
    WladWest, 23.04.2022 12:53
    +2
    Козломордые уже зарядили.
    Ссылка
    Игорь Плахтий, 23.04.2022 12:53
    +2
    Стів Саймон, - слідом за російським кораблем! Санкції він накладе, де ти і де Вімблдон! Вони накладуть на тебе разом з твоїми санкціями!
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