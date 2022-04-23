Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF.



В полуфинале грунтового 15-тысячника в Казахстане Эрик легко переиграл россиянина Яна Бондаревского.



Шымкент. Полуфинал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Ян Бондаревский – 6:3, 6:1



В матче за титул Ваншельбойм сыграет против лидера посева Ивана Гахова из рф. Украинец будет бороться за пятый одиночный титул в карьере.