Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF.
В полуфинале грунтового 15-тысячника в Казахстане Эрик легко переиграл россиянина Яна Бондаревского.
Шымкент. Полуфинал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Ян Бондаревский – 6:3, 6:1
В матче за титул Ваншельбойм сыграет против лидера посева Ивана Гахова из рф. Украинец будет бороться за пятый одиночный титул в карьере.
Источник — Sport.ua
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