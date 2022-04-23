Пеп ГВАРДИОЛА: «Тен Хаг – тренер высочайшего класса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:
«Посмотрите на его работу в «Аяксе», и вы увидите, на что он способен. Поздравляю Эрика и желаю ему всего лучшего. Это тренер высшего класса, за его командами приятно наблюдать».
Источник — Manchester Evening News
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Гвардиола за 3 года в Баварии не выиграл ни одной Лиги Чемпионов, 2 из которых провалил в плей-офф, разгромно проиграв Реалу и Барселоне.
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