Пеп ГВАРДИОЛА: «Тен Хаг – тренер высочайшего класса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:

«Посмотрите на его работу в «Аяксе», и вы увидите, на что он способен. Поздравляю Эрика и желаю ему всего лучшего. Это тренер высшего класса, за его командами приятно наблюдать».