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Пеп ГВАРДИОЛА: «Тен Хаг – тренер высочайшего класса»

Наставник «Манчестер Сити» – о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

  • 23.04.2022 10:46
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Тен Хаг – тренер высочайшего класса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:

«Посмотрите на его работу в «Аяксе», и вы увидите, на что он способен. Поздравляю Эрика и желаю ему всего лучшего. Это тренер высшего класса, за его командами приятно наблюдать».

Источник — Manchester Evening News

(1 голос)

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Комментарии
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    Rolan Stkomarovskiy, 23.04.2022 11:19 (изменен)
    0
    Ханс-Дитер Флик выиграл с Баварией 3 трофея за полгода, включая Лигу Чемпионов.
    Гвардиола за 3 года в Баварии не выиграл ни одной Лиги Чемпионов, 2 из которых провалил в плей-офф, разгромно проиграв Реалу и Барселоне.
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