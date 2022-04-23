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Арсенал ведет переговоры с форвардом Манчестер Сити

«Канониры» хотят подписать Габриэла Жезуса

  • 23.04.2022 08:31
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Арсенал ведет переговоры с форвардом Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» нацелился на подписание форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса во время летнего трансферного окна. Технический директор «Канониров» уже несколько месяцев ведет переговоры с представителями 25-летнего бразильца.

На трансфере настаивает главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который ранее работал в «Манчестер Сити» в роли ассистента Пепа Гвардиолы. Альтернативой Жезусу для «Арсенала» является Доминик Кэлверт-Льюин из «Эвертона».

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 7 голов и 11 ассистов в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро.

Источник — The Athletic

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