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Разгром и пенальти. Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА

В решающем матче сыграют команды «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург»

  • 23.04.2022 02:23
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Разгром и пенальти. Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля в Юношеской лиге УЕФА состоялись полуфиналы и определились финалисты.

«Бенфика» U-19 обыграла «Ювентус» U-19 в серии пенальти (2:2, пен 4:3). «Ред Булл Зальцбург» U-19 разгромил сверстников из «Атлетико» (5:0).

Таким образом, 25 апреля в Ньоне в решающем матче сыграют португальская «Бенфика» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». По составу это будет повтор финала 2017 года, который выиграли «Быки» (2:1).

Юношеская лига УЕФА

1/2 финала. 22 апреля. Ньон (Швейцария)

Ювентус U-19 (Италия) – Бенфика U-19 (Португалия) – 2:2 (пен. 3:4)

  • Голы: Анже Шибозо, 51, Риккардо Туриккья, 73 – Мартим Нету, 3, Луиш Семеду, 10.

Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) – 0:5

  • Голы: Роко Шимич, 15, 28, Дийон Камери, 44, Толгахан Шахин, 67, Умар Диаките, 89.

Финал. 25 апреля. Ньон (Швейцария)

Бенфика U-19 (Португалия) – Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) 

Сетка турнира

Источник — Sport.ua

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