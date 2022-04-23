Разгром и пенальти. Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА

22 апреля в Юношеской лиге УЕФА состоялись полуфиналы и определились финалисты.
«Бенфика» U-19 обыграла «Ювентус» U-19 в серии пенальти (2:2, пен 4:3). «Ред Булл Зальцбург» U-19 разгромил сверстников из «Атлетико» (5:0).
Таким образом, 25 апреля в Ньоне в решающем матче сыграют португальская «Бенфика» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». По составу это будет повтор финала 2017 года, который выиграли «Быки» (2:1).
Юношеская лига УЕФА
1/2 финала. 22 апреля. Ньон (Швейцария)
Ювентус U-19 (Италия) – Бенфика U-19 (Португалия) – 2:2 (пен. 3:4)
- Голы: Анже Шибозо, 51, Риккардо Туриккья, 73 – Мартим Нету, 3, Луиш Семеду, 10.
Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) – 0:5
- Голы: Роко Шимич, 15, 28, Дийон Камери, 44, Толгахан Шахин, 67, Умар Диаките, 89.
Финал. 25 апреля. Ньон (Швейцария)
Бенфика U-19 (Португалия) – Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия)
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Источник — Sport.ua
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