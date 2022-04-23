Рангник не уверен, что останется в МЮ в качестве консультанта

В четверг «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении наставника «Аякса» Эрика тен Хага, который приступит к работе на «Олд Траффорд» летом. Ожидалось, что Ральф Рангник перейдет на должность консультанта, однако сам немец сомневается, что возьмет на себя эту роль.

«У нас есть договоренность с руководством о моей роли в качестве консультанта, но вопрос не в том, что написано на бумаге. Важно, как это видит Эрик тен Хаг? Как он отнесется к работе с кем-то вроде меня? Мы с ним еще не говорили.

Сейчас это точно не то, что меня беспокоит. Мне скоро исполнится 64 года. Для меня важно понимать, хочет ли будущий главный тренер и правление «МЮ» учитывать мое мнение и мой опыт. Это - самое главное».

Также Ральф Рангник поделился своим мнением о Эрике тен Хаге.

«Думаю, он хороший вариант для «Манчестер Юнайтед». Судя по тому, что я слышал от людей, которые с ним работали, он очень общительный, у него хорошая коммуникация с игроками, он контролирует процессы.

Надеюсь, у него будет возможность вместе со скаутским отделом и руководством сформировать новую команду - найти нужных игроков, изменить отношение и энергию нынешних футболистов. В таком клубе, как «Манчестер Юнайтед» трудно проявлять терпение. Но мы должны это сделать, учитывая ситуацию в клубе. Мы проиграли «Ливерпулю» по сумме двух матчей 0:9, проиграли «Манчестер Сити» по сумме матчей 1:6. Даже «Уотфорду» проиграли 1:4. Это печальная реальность, которую мы должны признать, и это поможет нам в будущем», - сказал Рангник.