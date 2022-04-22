Известны все полуфиналистки на турнире в Штутгарте

Состоялись матчи 1/4 финала в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.



Первая ракетка мира Ига Свёнтек продлила свою выигрышную серию до 21-го матча, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмма Радукану. Также полька выиграла уже 28 сетов подряд.



Арина Соболенко завершила победную серию Анетт Контавейт на турнирах в закрытых помещениях. До этого эстонка выиграла 22 таких поединка подряд.

Штутгарт. 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану [8] – 6:4, 6:4

Людмила Самсонова – Лаура Зигемунд [WC] – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Арина Соболенко [3] – Анетт Контавейт [5] – 6:4, 3:6, 6:1

Паула Бадоса [2] – Онс Жабер [7] – 7:6, 1:6, 6:3

Штутгарт. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова

Арина Соболенко [3] – Паула Бадоса [2]