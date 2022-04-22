Известны все полуфиналистки на турнире в Штутгарте

Состоялись матчи 1/4 финала в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продлила свою выигрышную серию до 21-го матча, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмма Радукану. Также полька выиграла уже 28 сетов подряд.
Арина Соболенко завершила победную серию Анетт Контавейт на турнирах в закрытых помещениях. До этого эстонка выиграла 22 таких поединка подряд.
Штутгарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану [8] – 6:4, 6:4
Людмила Самсонова – Лаура Зигемунд [WC] – 7:5, 6:3
Нижняя часть сетки
Арина Соболенко [3] – Анетт Контавейт [5] – 6:4, 3:6, 6:1
Паула Бадоса [2] – Онс Жабер [7] – 7:6, 1:6, 6:3
Штутгарт. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова
Арина Соболенко [3] – Паула Бадоса [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.