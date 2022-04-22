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Известны все полуфиналистки на турнире в Штутгарте

В четверке лучших три первых сеяных

  • 22.04.2022 22:29
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Известны все полуфиналистки на турнире в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи 1/4 финала в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
 
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продлила свою выигрышную серию до 21-го матча, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмма Радукану. Также полька выиграла уже 28 сетов подряд.
 
Арина Соболенко завершила победную серию Анетт Контавейт на турнирах в закрытых помещениях. До этого эстонка выиграла 22 таких поединка подряд.

Штутгарт. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Эмма Радукану [8] – 6:4, 6:4
Людмила Самсонова –  Лаура Зигемунд [WC] – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Арина Соболенко [3] –  Анетт Контавейт [5] – 6:4, 3:6, 6:1
 Паула Бадоса [2] –  Онс Жабер [7] – 7:6, 1:6, 6:3

Штутгарт. Пары 1/2 финала

 Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова
Арина Соболенко [3] –  Паула Бадоса [2]

Источник — Sport.ua

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