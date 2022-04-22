Экс-игрок Интера и Милана собирает деньги на восстановление Мариуполя

25 июня в Салерно состоится благотворительный футбольный матч. В нем между собой сыграют команды итальянских артистов и представителей индустрии развлечений и блогеров.
Одним из организаторов матча является экс-защитник сборной Италии Франческо Коко. На клубном уровне 45-летний итальянец известен по выступлениям за «Милан», «Интер» и «Барселону».
Вырученные средства будут отправлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе, которые были разрушены 9 марта в результате авиаудара российских войск.
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