Экс-игрок Интера и Милана собирает деньги на восстановление Мариуполя

25 июня в Салерно состоится благотворительный футбольный матч. В нем между собой сыграют команды итальянских артистов и представителей индустрии развлечений и блогеров.

Одним из организаторов матча является экс-защитник сборной Италии Франческо Коко. На клубном уровне 45-летний итальянец известен по выступлениям за «Милан», «Интер» и «Барселону».

Вырученные средства будут отправлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе, которые были разрушены 9 марта в результате авиаудара российских войск.