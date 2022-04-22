Сергей НАГОРНЯК: «Отсутствие игрового тонуса – минус для сборной Украины»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк оценил шансы национальной сборной выйти на ЧМ-2022:

— В отличии от страны-агрессора сборной Украины скоро предстоит сыграть в официальных соревнованиях. Уменьшаются ли шансы сине-желтых в игре с теми же шотландцами в плей-офф отбора ЧМ-2022, учитывая то, что многие наши сборники не имеют игровой практики на официальном уровне?

— Действительно, отсутствие игрового тонуса — наибольший минус для сборной Украины. Но при этом у тренерского штаба и футболистов есть почти месяц для подготовки, к тому же, будет проведен ряд товарищеских матчей. Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома, при поддержке своих болельщиков.

— На бумаге у главного тренера сборной Александра Петракова будет практически месяц на подготовку. Но в полном составе (с легионерами) наша команда соберется только 22 мая. Это не повлияет на качество подготовки?

— Не думаю. У многих наших легионеров, лидеров сборной, нормальная игровая практика, поэтому проблем с этим не будет, ведь у Александра Петракова есть свой стиль игры, который коллектив хорошо знает. Важно, чтобы все были здоровы. Недели, считаю, хватит, чтобы футболисты почувствовали друг друга, а тренерский штаб выработал тактику под сборную Шотландии.