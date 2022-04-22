Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Сергей НАГОРНЯК: «Отсутствие игрового тонуса – минус для сборной Украины»

Известный тренер – о шансах сборной Украины попасть на ЧМ-2022

  • 22.04.2022 20:46
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей НАГОРНЯК: «Отсутствие игрового тонуса – минус для сборной Украины»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк оценил шансы национальной сборной выйти на ЧМ-2022:

— В отличии от страны-агрессора сборной Украины скоро предстоит сыграть в официальных соревнованиях. Уменьшаются ли шансы сине-желтых в игре с теми же шотландцами в плей-офф отбора ЧМ-2022, учитывая то, что многие наши сборники не имеют игровой практики на официальном уровне?
— Действительно, отсутствие игрового тонуса — наибольший минус для сборной Украины. Но при этом у тренерского штаба и футболистов есть почти месяц для подготовки, к тому же, будет проведен ряд товарищеских матчей. Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома, при поддержке своих болельщиков.

— На бумаге у главного тренера сборной Александра Петракова будет практически месяц на подготовку. Но в полном составе (с легионерами) наша команда соберется только 22 мая. Это не повлияет на качество подготовки? 
— Не думаю. У многих наших легионеров, лидеров сборной, нормальная игровая практика, поэтому проблем с этим не будет, ведь у Александра Петракова есть свой стиль игры, который коллектив хорошо знает. Важно, чтобы все были здоровы. Недели, считаю, хватит, чтобы футболисты почувствовали друг друга, а тренерский штаб выработал тактику под сборную Шотландии.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности