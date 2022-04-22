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Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину»

Ребров ждет завершения контракта

  • 22.04.2022 20:28
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину»
© facebook.com/alainfcae

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров планирует вернуться в Украину после завершения контракта с клубом в мае.

«Мы общались с Ребровым, и он собирается вернуться после завершения контракта. Он ждет, когда завершится контракт, чтобы быть с народом Украины».

«Это же касается Андрея Шевченко. Он планирует в ближайшее время приехать в Украину, у него тут гуманитарные фонды», - сказал Цыганык.

Команда Реброва уверенно идет к чемпионскому титулу в ОАЭ.

Источник — Циганик LIVE

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