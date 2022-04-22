Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров планирует вернуться в Украину после завершения контракта с клубом в мае.
«Мы общались с Ребровым, и он собирается вернуться после завершения контракта. Он ждет, когда завершится контракт, чтобы быть с народом Украины».
«Это же касается Андрея Шевченко. Он планирует в ближайшее время приехать в Украину, у него тут гуманитарные фонды», - сказал Цыганык.
Команда Реброва уверенно идет к чемпионскому титулу в ОАЭ.
Источник — Циганик LIVE
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