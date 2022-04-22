Сергей НАГОРНЯК: «Верю, что россия в мировом обществе будет изгоем»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк рассказал о том, какие чувства испытывает к россии:

— Сергей Николаевич, где вас застала война?

— В Турции. Смотрел сборы украинских команд. Но при первой же возможности вернулся в Украину. Не мог находиться за пределами Родины, когда путин со своей ордой напал на нашу страну.

— О мании величия россии и подавляющего большинства ее граждан было известно давно. Сейчас у вас присутствует отвращение к этой стране?

— Это еще мягко сказано. Все, что связано с этой страной, я игнорирую, их телевизионная пропаганда, как и армия, идет по трупам мирных жителей Украины. Я верю, что россия в мировом сообществе будет изгоем.