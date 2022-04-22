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Йовичевич не хочет покидать Днепр-1. Готов вернуться к работе

Тренер ждет информации, начнется ли новый сезон

  • 22.04.2022 19:37
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Йовичевич не хочет покидать Днепр-1. Готов вернуться к работе
© scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сейчас не ведет переговоры с руководством клуба о возможном уходе.

Наставник уехал в Хорватию, однако ждет развития ситуации и хочет продолжать работу, если появится такая возможность.

В том случае, если будет принято решение о старте нового сезона УПЛ, то Йовичевич готов вернуться и работать даже с той командой, которая останется после ухода большинства лидеров.

Источник — Циганик LIVE

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