Йовичевич не хочет покидать Днепр-1. Готов вернуться к работе

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сейчас не ведет переговоры с руководством клуба о возможном уходе.

Наставник уехал в Хорватию, однако ждет развития ситуации и хочет продолжать работу, если появится такая возможность.

В том случае, если будет принято решение о старте нового сезона УПЛ, то Йовичевич готов вернуться и работать даже с той командой, которая останется после ухода большинства лидеров.