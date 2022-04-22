Йовичевич не хочет покидать Днепр-1. Готов вернуться к работе

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сейчас не ведет переговоры с руководством клуба о возможном уходе.
Наставник уехал в Хорватию, однако ждет развития ситуации и хочет продолжать работу, если появится такая возможность.
В том случае, если будет принято решение о старте нового сезона УПЛ, то Йовичевич готов вернуться и работать даже с той командой, которая останется после ухода большинства лидеров.
Источник — Циганик LIVE
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