Динамо объявило еще одного соперника по благотворительному матчу

«Динамо» Киев официально сообщило о проведении благотворительного матча против швейцарского «Базеля». Поединок состоится на домашнем стадионе швейцарцев, «Санкт-Якобс Парк».
Матч состоится 4 мая. Начало – в 20:00 по Киеву.
Встреча пройдет под лозунгом «Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!»). После этого матча игроки «Динамо» смогут отправиться в сборную Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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