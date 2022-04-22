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Ральф РАНГНИК: «Мне нравится футбол тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отвесил комплименты своему преемнику

  • 22.04.2022 17:10
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Ральф РАНГНИК: «Мне нравится футбол тен Хага»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага, который сменит его на тренерском мостике летом.

«Мне нравится футбол тен Хага, и я довольно позитивно отношусь к его назначению. С полноценной подготовкой и возможностью сформировать свой тренерский штаб и команду, мы увидим новый «Манчестер Юнайтед» и улучшенную игру», - сказал Рангник.

Источник — Twitter

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