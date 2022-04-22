Ральф РАНГНИК: «Мне нравится футбол тен Хага»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага, который сменит его на тренерском мостике летом.

«Мне нравится футбол тен Хага, и я довольно позитивно отношусь к его назначению. С полноценной подготовкой и возможностью сформировать свой тренерский штаб и команду, мы увидим новый «Манчестер Юнайтед» и улучшенную игру», - сказал Рангник.