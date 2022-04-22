ХАВИ: «Реал Сосьедад заслуживал большего»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал минимальную победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.

«Этот матч доставил мне очень неприятные ощущения. Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. «Сосьедад» – отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Честно говоря, на многих этапах «Реал Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но мы уезжаем отсюда с очень важной победой.

Последняя неделя была очень долгой, принесла нам разочарования, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально не в лучшем состоянии, но это нормально. А вот то, что мы способны бороться за результат даже при не лучшей игре — это нечто новое», - сказал Хави.