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ХАВИ: «Реал Сосьедад заслуживал большего»

Наставник «Барселоны» считает, что поединок мог завершиться ничьей

  • 22.04.2022 15:07
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ХАВИ: «Реал Сосьедад заслуживал большего»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал минимальную победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.

«Этот матч доставил мне очень неприятные ощущения. Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. «Сосьедад» – отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Честно говоря, на многих этапах «Реал Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но мы уезжаем отсюда с очень важной победой.

Последняя неделя была очень долгой, принесла нам разочарования, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально не в лучшем состоянии, но это нормально. А вот то, что мы способны бороться за результат даже при не лучшей игре — это нечто новое», - сказал Хави.

Источник — Marca

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