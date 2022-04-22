АНДРОНОВ: «Вернидуб что ли в Приднестровье русскоязычных притеснял?»

Российский комментатор Алексей Андронов высказался об информации о возможном вторжении рф в Приднестровье.



«Контроль над югом Украины даст вооруженным силам России еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения»



Что?! Я был там в ноябре. Какое «притеснение», если там 100% русскоязычные? Вернидуб что ли, в «Шерифе», притеснял?», – написал Андронов.