АНДРОНОВ: «Вернидуб что ли в Приднестровье русскоязычных притеснял?»

Российский комментатор Алексей Андронов высказался об информации о возможном вторжении рф в Приднестровье.
«Контроль над югом Украины даст вооруженным силам России еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения»
Что?! Я был там в ноябре. Какое «притеснение», если там 100% русскоязычные? Вернидуб что ли, в «Шерифе», притеснял?», – написал Андронов.
Источник — Twitter
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