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ГБР арестовало более 200 млн грн экс-нардепа из когорты Януковича

77-летний Николай Янковский ранее был депутатом Верховной Рады

  • 22.04.2022 13:57
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ГБР арестовало более 200 млн грн экс-нардепа из когорты Януковича
© УП. Николай Янковский

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Правоохранители не называют имя экс-нардепа, по данным источника УП, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6-го – от Партии регионов).

По данным ГБР бывший регионал совместно с окружением беглого президента отмывал и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса (Стирол).

Отмечается, что после создания россией террористической организации ДНР, злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Источник — Украинская правда

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