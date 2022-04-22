Мирча ЛУЧЕСКУ: «Зеленский способствовал переезду игроков Динамо в Бухарест»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский способствовал выезду команды в Румынию.



«Я не знаю, что произойдет, важно остановить это безумие. Эта трагедия приносит с собой много человеческих и материальных страданий. Никто не хочет ни от чего отказываться, будет очень тяжело.



Я встречался с Зеленским. Он когда-то был у нас, на базе, вручал какие-то призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он любит футбол, он открыт. Актеры вообще очень открытые.



Его поведение… Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали нам, что он решительный человек, который любит свою страну.



Переезд в Бухарест игроков киевского «Динамо» стал возможен благодаря президенту Владимиру Зеленскому», — сказал Луческу в интервью Marius Tuca Show.

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