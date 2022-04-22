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ПОВОРОЗНЮК: «Мне нравился лукашенко как президент, но он реально ган***»

Президент «Ингульца» не против пойти на беларусь

  • 22.04.2022 10:56
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ПОВОРОЗНЮК: «Мне нравился лукашенко как президент, но он реально ган***»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, в ком он больше всего разочаровался после начала войны.
 
«Сейчас, если нам помогут с оружием, закроют небо, то мы через неделю будем на Урале. Но мне больше нравится Мозырский завод, тракторы МТЗ – я пойду на беларусь.
 
Для меня лукашенко... Ну, я здесь Папа, он там Бацька. Он мне нравился как президент – говорил на прямом языке на сельском. Но то, что этот ган*** сейчас сделал, просто на уши не натянешь. Он реально ган***.
 
Ну, не хочу ничего наговорить, потому что скажут, что я подстрекаю идти на беларусь, но то, что белорусы и россияне будут ненавистны украинскому народу – это факт», – сказал Поворознюк.

Источник — Бомбардир

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