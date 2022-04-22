ПОВОРОЗНЮК: «Мне нравился лукашенко как президент, но он реально ган***»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, в ком он больше всего разочаровался после начала войны.
«Сейчас, если нам помогут с оружием, закроют небо, то мы через неделю будем на Урале. Но мне больше нравится Мозырский завод, тракторы МТЗ – я пойду на беларусь.
Для меня лукашенко... Ну, я здесь Папа, он там Бацька. Он мне нравился как президент – говорил на прямом языке на сельском. Но то, что этот ган*** сейчас сделал, просто на уши не натянешь. Он реально ган***.
Ну, не хочу ничего наговорить, потому что скажут, что я подстрекаю идти на беларусь, но то, что белорусы и россияне будут ненавистны украинскому народу – это факт», – сказал Поворознюк.
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.