ПЕТРАКОВ: «Польша для меня фартовая, проведем там матчи Лиги наций»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о планах подготовки команды к матчу против Шотландии и поединкам Лиги наций.



— Александр Васильевич, какая ситуация сейчас со сроком прибытия в лагерь сборной игроков «Динамо»?

— Мне позвонил Мирча Луческу: «Ребята под моим наблюдением сыграют по 45 минут и к тебе приедут». Я подумал и решил отпустить их. Они сыграют 4-го с «Базелем» и 5-го, я думаю, уже будут на месте. Это мое решение в столь затруднительное время. Пусть это пойдет нам на пользу.



— Довольны ли вы местом предстоящего сбора национальной команды?

— Президент УЕФА Александер Чеферин нам очень помог в эти трудные времена. База там новая, и поля рядом. От Любляны 20 км, от аэропорта – 10. Все условия – только готовься к матчам. 30 мая мы можем прямо из Любляны лететь в Шотландию.



— У сборной Украины был вариант последний спарринг перед Шотландией сыграть с Англией…

– Да, я просил, чтобы предложили сборной Англии. Но Гарет Саутгейт собирает команду 30 мая. Мы явно не успеваем уложиться в сроки, так что матча не будет. Я попросил обратиться в Северную Ирландию. У них раньше завершается чемпионат… Ищем варианты, чтобы сыграть 26 мая. Как раз соберутся все наши легионеры из Англии, Италии, Бельгии.



— Есть еще вопросы по июньским домашним поединкам в Лиге наций против Ирландии и Армении. Скажите, это инициатива тренерского штаба, чтобы играть в Польше?

— Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился. Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзи в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть.



Список игроков, вызванных из украинских клубов



Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).



Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).



Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все — «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).



Нападающие: Артем Довбык (СК «Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев).