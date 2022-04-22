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Дани АЛВЕС: «Реалу повезло, что Барселона поздно проснулась»

Защитник «Барселоны» – о чемпионской гонке

  • 22.04.2022 05:05
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Дани АЛВЕС: «Реалу повезло, что Барселона поздно проснулась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бразильский защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал победу над «Сосьедадом» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании.

«Мадридскому «Реалу» повезло, что мы поздно проснулись, а вот нам не повезло. Мы могли бы составить им совсем другую конкуренцию, но такова жизнь. Мы слишком долго раскачивались, поэтому пришлось прикладывать такие громадные усилия. Нужно думать о следующей цели – как закрепиться на втором месте», - сказал Алвес.

Источник — Movistar

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