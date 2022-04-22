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СТАХОВСКИЙ: «Решение пойти в ТрО – это искупление грехов за 2014 год»

Украинский теннисист защищает Родину

  • 22.04.2022 02:41
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СТАХОВСКИЙ: «Решение пойти в ТрО – это искупление грехов за 2014 год»
© Instagram. Cергей Стаховский

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский рассказал, как решился взять в руки оружие.

«Решение пойти в ТрО – это искупление грехов за 2014 год, когда я не пошел в тероборону. Тогда у меня был первый ребенок, женился, и было страшно идти защищать страну, честно скажу. Тогда карьера была на пике, у меня было хотя бы для себя какое-то моральное обоснование, почему я не иду защищать, когда другие идут…простые люди, не имеющие никаких военных навыков. Сейчас это было уже совсем другое, потому что непосредственно карьера закончилась за месяц до начала войны, и у меня не было уже для себя моральных аргументов, почему я должен остаться в покое, почему моя семья должна быть счастлива, когда сотни тысяч других семей должны терпеть, терять, переживать? Это было импульсивное решение.

Я, конечно, не знал, на что иду, когда 27 февраля пересекал границу со Словакией. Я убежден, что военный из меня не такой крутой, как бы мне этого хотелось, но именно из-за того, что многие люди показывали, что они остаются, они не убегают, я считаю, что примером послужил и оставшийся и не убежавший Президент. Это, пожалуй, самый главный пример в нашей стране. Непосредственно, поэтому и нашим военным гораздо легче защищаться, потому что они знают, что люди их не покинули, они готовы защищать, даже если они не смогут, то кто-то после них это бремя поднимет», - сказал Стаховский.

Источник — Telegram

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