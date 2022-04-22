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Порту переиграл Спортинг и вышел в финал Кубка Португалии

Соперником драконов в решающем матче будет команда «Тондела»

  • 22.04.2022 00:55
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Порту переиграл Спортинг и вышел в финал Кубка Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии «Порту» переиграл лиссабонский «Спортинг» (1:0).

Единственный гол забил испанский форвард Тони Мартинес спустя 2 минуты после выхода на поле во 2-м тайме. В первом матче «Порту» выиграл со счетом 2:1, таким образом «Драконы» вышли в финал турнира.

В финале «Порту» сыграет с «Тонделой». Решающий матч Кубка Португалии состоится 22 мая.

Кубок Португалии

1/2 финала, 20–21 апреля

Порту – Спортинг – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Тони Мартинес, 83

Мафра (D2) – Тондела – 1:1 (первый матч – 0:3)

Сетка турнира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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