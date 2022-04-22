Порту переиграл Спортинг и вышел в финал Кубка Португалии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии «Порту» переиграл лиссабонский «Спортинг» (1:0).
Единственный гол забил испанский форвард Тони Мартинес спустя 2 минуты после выхода на поле во 2-м тайме. В первом матче «Порту» выиграл со счетом 2:1, таким образом «Драконы» вышли в финал турнира.
В финале «Порту» сыграет с «Тонделой». Решающий матч Кубка Португалии состоится 22 мая.
Кубок Португалии
1/2 финала, 20–21 апреля
Порту – Спортинг – 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Тони Мартинес, 83
Мафра (D2) – Тондела – 1:1 (первый матч – 0:3)
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Источник — Sport.ua
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