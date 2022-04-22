Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Свёнтек vs Радукану. Известны четвертьфиналистки на турнире в Штутгарте

Эмма впервые в текущем сезоне вошла в восьмерку лучших на турнире WTA

  • 22.04.2022 00:30
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Свёнтек vs Радукану. Известны четвертьфиналистки на турнире в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Состоялись матчи второго круга в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, по итогам которых образовались четвертьфинальные пары.
 
Штутгарт. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Эмма Радукану [8]
 Лаура Зигемунд [WC] – Людмила Самсонова

Нижняя часть сетки

 Анетт Контавейт [5] – Арина Соболенко [3]
 Онс Жабер [7] –  Паула Бадоса [2]

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности