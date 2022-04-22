Свёнтек vs Радукану. Известны четвертьфиналистки на турнире в Штутгарте

Состоялись матчи второго круга в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, по итогам которых образовались четвертьфинальные пары.
Штутгарт. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану [8]
Лаура Зигемунд [WC] – Людмила Самсонова
Нижняя часть сетки
Анетт Контавейт [5] – Арина Соболенко [3]
Онс Жабер [7] – Паула Бадоса [2]
Источник — Sport.ua
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