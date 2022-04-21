Президент Ингульца рассказал, почему изменил мнение о футбольных фанатах

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как изменилось его мнение о футбольных фанатах после военного вторжения российских оккупантов.



«Война расставляет все на свои места. Я изменил мнение по поводу многих людей, даже тех, на которых сильно рассчитывал. Они на третий день войны за 3000 евро с*******ь за границу и пишут мне оттуда: «Как у тебя дела?».



Так же и по ультрас. Я полностью изменил свое мнение по отношению к ним. Это люди, на которых сегодня можно положиться. Да, они многое делали неправильно при другой жизни. Но во время войны они показали, что патриоты, что это люди, на которых можно рассчитывать. А это дорогого стоит. Преклоняюсь перед ними и готов пожать им руку.



Дай бог, чтобы война закончилась. Я приглашаю всех ультрас. Будем гулять на площади, бухать, отдыхать и пить водку из бидонов кружками», – сказал Поворознюк.